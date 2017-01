POL-PPMZ: Dealer nach Ermittlungen und Durchsuchung in U-Haft

Mainz (ots) - Freitag, 20.01.2017, 11:00 Uhr

Nach Hinweisen und Ermittlungen auf einen 36-jährigen Mainzer, der in Verdacht stand mit verschiedenen Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Handel betrieben zu haben, erging durch das Amtsgericht Mainz ein Durchsuchungsbeschluss. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde dann auch umfangreiches Beweismaterial und Betäubungsmittel aufgefunden, welches auf das handeln mit BTM hinweist. Nach der anschließenden Vorführung bei einer Ermittlungsrichterin ging der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

