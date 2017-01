POL-PPMZ: Diebstahl von Rädern und Radio aus 2 PKW in Tiefgarage

Mainz-Finthen (ots) - Dienstag, 24. Januar 2017 00:00 - 06:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in einer Tiefgarage in Mainz-Finthen sich an mindestens zwei PKW zu schaffen gemacht. An einem Mercedes-Benz SLK demontierten und entwendeten sie alle vier Räder, an einem Cabrio durchtrennten sie das Cabrioverdeck und entwendeten das Autoradio.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell