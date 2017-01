POL-PPMZ: Mehrere PKW Aufbrüche - fest eingebaute Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder entwendet

Bodenheim / Undenheim (ots) - In der Nacht vom 19.01.2017 zum 20.01.2017 kam es in Bodenheim in der Rosetta-Vogt-Straße und der Sw. -Goswina-Straße zu PKW Aufbrüchen. An zwei Fahrzeugen der Marke BMW wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und die Navigationseinheit entwendet. Bei einem dritten BMW wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen, aber die Navigationseinheit nicht angegangen. Vermutlich wurde hier der Täter gestört. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen.

Auch in Undenheim im Hermelsteinweg kam es in der Nacht vom 21.01.2017 bis 22.01.2017 zum Aufbruch von mehreren PKWs. An fünf Fahrzeugen der Marke BMW wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. In vier Fällen wurde das fest verbaute Navigationsgerät und in einem Fall das Multifunktionslenkrad ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Es gibt keine Täterhinweise.

Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang alle verdächtigen Begebenheiten, Personen oder Fahrzeuge unter 06133/933100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell