POL-PPMZ: Fahrraddiebstahl, Schmierereien und verdächtige Personen

Durch vier Personen wurden am 22.01.17 gegen 02.35 Uhr an der MVG Verleihstation "Schott/Nordbahnhof" insgesamt vier Fahrräder gewaltsam entwendet. Die Täter fuhren anschließend mit den Rädern weg, mussten jedoch nach wenigen Metern zwei Fahrräder wegen blockierenden Rädern auf dem Gehweg zurück lassen. Die Gruppe fuhr mit zwei Rädern weiter und sollte durch eine hinzu kommende Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Beim Erblicken der Polizei sprangen alle Personen von den Fahrrädern und flüchteten zu Fuß quer über die Rheinallee in Richtung Obere Austraße. Auf einem dortigen Gelände konnten drei Personen kontrolliert werden (ein 18-jähriger Grieche, 17-jähriger Serbe und 19-jähriger Deutscher alle aus Rüsselsheim). Die vierte Person konnte nicht mehr festgestellt werden. Der 17-Jährige wurde von seinen Erziehungsberechtigen abgeholt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Gegen alle Täter wurde eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl erstattet.

Graffitischmierereien 55127 Mainz, Carl-Goetz-Straße / Carl-Orff-Straße, 20/21.01.2017

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom Freitag auf Samstag mehrere Garagentore und Begrenzungsmauern, sowie ein Einfamilienhaus mittels Sprühfarbe beschädigt. Es wurden u.a. Kennzeichnungen verfassungsfeindlicher Organisationen in Form von Hakenkreuzen angebracht.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 / 65 3633

Verdächtige Personen 55268 Nieder-Olm, Karl-Sieben-Straße, 21.01.2017, 17:15 Uhr

Drei Jugendliche, welche mit ihrem Fahrzeug im Bereich Nieder-Olm unterwegs waren, wurden durch zwei männliche Personen aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und gefragt, ob diese 10 Euro verleihen könnten. Im Verlauf des weiteren Gespräches forderten die Männer jedoch letztlich 200 Euro! Die Jugendlichen gaben gegenüber den Personen an das Geld zu organisieren, verständigten jedoch die Polizei. In der Zwischenzeit fuhren die Jugendlichen in Nieder-Olm herum (um das angebliche Geld zu organisieren) und wurden durch das Fahrzeug der männlichen Personen "verfolgt". Kurz vor dem Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung verließen die männlichen Personen mit ihrem Fahrzeug dann aber fluchtartig die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden.

1. Person: circa 50 Jahre alt, 170cm groß, abrasierte Haare und Narbe am Hinterkopf, gut gekleidet (weißes Hemd, Krawatte, Lackschuhe)

2. Person: circa 35-40 Jahre, circa 180 cm groß, schlank, ebenfalls gut gekleidet. Die Personen waren mit einem silberfarbenen Ford mit Duisburger Kennzeichen unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3: 06131 / 65 4310

