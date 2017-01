POL-PPMZ: Mainz, Aufdringlicher "Stromanbieter" verlangte Vorkasse

Mainz (ots) - Am Donnerstagnachmittag klingelte ein unbekannter Täter (circa 40 Jahre, mindestens 1,90 Meter groß, norddeutscher Dialekt, schwarzer Wollmantel, schwarze Wollmütze, mehrfarbiger Schal in gedeckten Farben) bei einer betagten Seniorin in Mainz-Mombach und redete aufdringlich auf sie ein. Dabei legte er ihr ein Formular hin und drängte sie, den angeblichen Stromvertrag zu unterschreiben. Als der Mann die Wohnung mit dem unterschriebenen Vertrag verließ, verlangte er noch 120 Euro als Vorkasse. Das sei so üblich, behauptete er und ging dann mit dem Geld davon, ohne der Seniorin eine Quittung auszuhändigen. Die Mainzerin erstattete etwas später Anzeige wegen Betrugs.

TIPP: Vorsicht bei Haustürgeschäften! Lassen Sie sich nicht drängen! Erbeten Sie sich immer Bedenkzeit und beraten Sie sich mit Bekannten.

