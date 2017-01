POL-PPMZ: Einbruch in Gaststätte

Mainz (ots) - Donnerstag, 12.01.2017, 23:05 Uhr, bis Freitag, 13.01.2017, 15:30 Uhr

In der Nacht zum Freitag wurde in eine Gaststätte in der Parcusstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten so ins Innere der Gaststätte. Dort entwendeten sie ein Kellner-Portemonnaie mit den Tageseinnahmen der letzten 7 Tage. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

