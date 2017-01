POL-PPMZ: Einbruch in Restaurant

Mainz (ots) - Montag, 16.01.2017, 01:30 Uhr

In der Nacht zum Montag hebelten unbekannte Täter die Hintertür eines Restaurants in der Spritzengasse auf und gelangten so in den Gastraum. Die Täter brachen ohne erkennbaren Grund die Tatausführung ab und flüchteten. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

