POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume eines Kunsthandels

Mainz (ots) - Dienstag, 10.01.2017, 18:45 Uhr bis Mittwoch, 11.01.2017, 06:45 Uhr In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einem Einbruchsversuch in die Geschäftsräume eines Kunsthandels in der Rheinstraße. Bisher unbekannte Täter versuchten sich Zutritt über die Eingangstür zu verschaffen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, so dass es beim Versuch blieb. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell