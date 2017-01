POL-PPMZ: Mainz, Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Mainz (ots) - Montag, 09.01.2017, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 10.01.2017, 07.00 Uhr In der Nacht zum Dienstag wurden im Barbarossaring mehrere Fahrzeuge beschädigt. Offenbar hatte ein oder mehrere Täter an den geparkten Pkw jeweils die rechten Außenspiegel beschädigt oder abgetreten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere müssten die Sachbeschädigungen mit entsprechendem Lärm verbunden gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon: 06131-654210.

