POL-PPMZ: Mainz, Falscher Polizeibeamter

Mainz (ots) - Freitag, 06.01.2017, 15:00 Uhr Am Freitagnachmittag klingelte ein bisher unbekannter Mann bei einer 84-jährigen Seniorin in der Goethestraße und gab sich als Polizeibeamter aus. Hierzu zeigte der Unbekannte der älteren Dame einen grauen Dienstausweis mit der Aufschrift POLIZEI. Der Täter gab vor, das Bargeld der Seniorin prüfen zu müssen. Hierzu händigte die 84-Jährige dem Mann ihre Handtasche aus. Nach der Überprüfung gab der Mann die Handtasche zurück und ging in unbekannte Richtung davon. Anschließend stellte die Seniorin fest, dass aus der Tasche die Geldbörse mit Personalausweis und EC-Karte, sowie ein Briefumschlag mit Bargeld fehlten. Die Nahbereichsfahndung der Polizei wurde sofort eingeleitet.

Beschreibung des Täters: circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, schwarze Haare mit Haarkranz, trug eine blaue Seidenjacke mit roten Nähten, blaue Jeans, schwarze Schuhe, hatte südländisches Aussehen und sprach mit ausländischem Akzent.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

