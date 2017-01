POL-PPMZ: Mainz, Unfall wegen tiefstehender Sonne ?

Mainz (ots) - Am 05.01.2017, 09:50 Uhr, befuhren vier Fahrzeuge hintereinander die Ludwig-Erhardt-Straße in Mainz in Fahrtrichtung Barcelona Allee. An der Rot zeigenden Ampel am Lachweg hielten die Fahrer des ersten, zweiten und dritten Wagens an. Der vierte Fahrzeugführer, ein 24-jähriger Fiat Punto-Fahrer, sah laut eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne die haltenden PKW nicht rechtzeitig und fuhr auf den dritten Wagen, einen BMW, auf. Diesen schob er auf den Ford und diesen auf den Opel. Es entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden, der 24-jährige Unfallverursacher und die 42-jährige Ford-Fahrerin wurden leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser verbracht. Zwei Fahrzeuge (der Fiat und der BMW) mussten abgeschleppt werden.

