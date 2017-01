POL-PPMZ: Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Mainz (ots) - Mittwoch, 04.01.2017, 00:55 Uhr, Hohlstraße

Der 49-Jährige Mainzer befuhr mit seinem PKW die Hohlstraße in Fahrtrichtung Wormser Straße. Im engen Kurvenbereich auf Höhe des Weisenauer Tanzplatzes verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und beschädigt zwei Metallpoller und ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Das Kennzeichen fiel ab und blieb an der Unfallstelle zurück. Der Mann kann anschließend in seiner Wohnung von der Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell