POL-PPMZ: Mainz, Frau überfallen und sexuell bedroht

Mainz (ots) - Am 28.12.2016, 04:05 Uhr, ging eine 36-jährige Frau am Anna-Seghers-Platz vorbei und wurde plötzlich von hinten von einem Mann festgehalten. Er hielt ihr den Mund zu und bedrängte sie sexuell. Als er seine Hände von ihrem Mund nahm, konnte sie wieder sprechen und bat ihn, sie in Ruhe zu lassen und lieber ihr Geld zu nehmen. Der unbekannte Täter nahm ihre Geldbörse an sich und entfernte sich zu Fuß in Richtung Boppstraße. Die 36-Jährige lief sofort zur Bundespolizei am Hauptbahnhof und schilderte dort den Sachverhalt. Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Beschreibung: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, braune Augen, ausländisches Aussehen, hellbraune Hautfarbe, schwarze Jacke, blaue Jeans, grauer Kapuzenpulli, klare deutsche Aussprache

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell