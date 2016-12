POL-PPMZ: Mainz, Schaufenster eingeschlagen - Laptops gestohlen

Mainz (ots) - Am 26.12.2016, 06:03 Uhr, sah ein Zeuge, wie zwei dunkel gekleidete Männer das Schaufenster eines Elektrohandels im Kaiser-Wilhelm-Ring einschlugen und in die Auslage griffen. Sie entwendeten unter anderem Laptops und eine Kamera und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei, die eine Nahbereichsfahndung einleitete und sich um die Tatortaufnahme kümmerte.

Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, die die Männer gesehen haben und nähere Angaben zum Aussehen und zur Flucht machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Neustadt: 06131 - 65 4210

