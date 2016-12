POL-PPMZ: Mainz, Frauen im Bus und in der Straßenbahn belästigt

Mainz (ots) - Am 22.12.2016, 06:52 Uhr, saß eine 55-jährige Frau auf dem vordersten Sitz im Bus der Linie 6. Kurz bevor der Bus an der Haltestelle am Neubrunnenplatz hielt, stellte sich ein Mann neben sie und drückte den Knopf zum Anhalten. Als die Tür aufging, griff er ihr massiv an die Brust und sprang mit lauten Bemerkungen aus dem Bus. Die Mainzerin war zunächst so geschockt, dass sie erst etwas später Anzeige erstattete.

Beschreibung des Mannes: circa 20 bis 30 Jahre, circa 1,70 Meter, sehr schlanke Figur, sehr dunkler Teint, Undercut-Frisur, auffallende Jacke, im Schulterbereich rot, sonst gelb/grün.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Am 22.12.2016, 07:56 Uhr, stieg eine 25-jährige Frau am Münsterplatz in die Straßenbahnlinie 52 ein und fuhr in Richtung Mainz-Hechtsheim. Bereits auf dem Münsterplatz hatte sich ihr ein Mann genähert, wirre Sachen gesagt und sie am Oberkörper angefasst. Er stieg ebenfalls in die Bahn und setzte sich neben sie. Dann beleidigte er sie auf sexueller Grundlage und schaute sie an. Als die junge Frau ausstieg, umarmte der Mann sie erneut und griff ihr an die Brust. Der Straßenbahnfahrer konnte ihn auf Bitte der 25-Jährigen eine Weile zurückhalten, doch dann riss sich der Täter (mit dunklem Teint) los und folgte der Frau. Sie konnte sich verstecken und informierte die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Inzwischen (heute) hat sich noch eine dritte Geschädigte telefonisch gemeldet. Auch sie ist vermutlich diesem Mann (dunkler Teint) am 22.12.2016 begegnet und wurde begrapscht. Die Einzelheiten der Tat sind noch nicht bekannt. Die Anzeigenaufnahme erfolgt erst noch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell