POL-PDKH: Unfallflucht

Bingen, Zeppelinstraße (ots) - 08.10.2017, 22.00 Uhr, bis 09.10.2017, 09.15 Uhr

In der Nacht vom 08.10.2017 auf 09.10.2017 wurde ein in der Zeppelinstraße ordnungsgemäß geparkter PKW Volvo, V 70, mit MTK-Kennzeichen, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Am Unfallort konnte die Verkleidung eines Außenspiegels vom Verursacherfahrzeug sichergestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050

