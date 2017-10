POL-PDKH: Vermisste Katharina Krichten ist zurück.

Bad Kreuznach, Stadtgebiet (ots) - Die seit Samstag, 07.10.2017 vermisste Katharina Krichten ist wieder zurück. Eine Spaziergängerin im Salinental von Bad Kreuznach wird am Montag, den 09.10.2017, um 18.20 Uhr, auf eine hilflose Person in der Nähe des Schwimmbades aufmerksam. Eine Überprüfung der verwirrten und hilflosen Dame ergibt dass es sich um die Vermisste handelt. Nach einer ersten Untersuchung durch den Notarzt und Rettungsdienst vor Ort, wird sie mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus verbracht. Noch am Morgen wurde das Gebiet mit einem Polizeihubschrauber erfolglos abgesucht. Wo sich die 81-Jährige seit Samstag aufgehalten hat ist nicht bekannt.

