POL-PDKH: Fahrzeuge berührten sich

Heimweiler (ots) - Die Fahrer eines Skoda und eines Fiat waren am 08.08.17, 14:00 Uhr, auf der L182 zwischen Becherbach und Kirn unterwegs. Als sich die beiden Autos in einer langgezogenen Kurve begegneten, kam es zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Wer den Unfall letztlich verursachte, konnte vor Ort nicht geklärt werden, da beide Fahrer für sich in Anspruch nahmen rechts gefahren zu sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell