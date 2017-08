POL-PDKH: Auto übersehen

Bad Sobernheim (ots) - Der Fahrer eines Opel übersah am 07.08.17, 21:35 Uhr, beim Überqueren der Monzinger Straße in Bad Sobernheim offensichtlich den Fahrer eines Audi, der in der Monzinger Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

