POL-PDKH: Körperverletzung während der Autofahrt

Bundesstraße 41 nahe Bad Kreuznach (ots) - Ereigniszeit: Freitag, 04.08.2017, 11:47 Uhr

Während einer Fahrt auf der B41 gerieten die drei Insassen eines PKW in einen Streit miteinander. Aus diesem Grunde trat die auf der Rückbank sitzende Mitfahrerin dem 27-jährigen Fahrer mit dem Fuß gegen den rechten Ellenbogen, sodass dieser dadurch das Lenkrad verriss, sein Fahrzeug jedoch wieder unter Kontrolle bringen konnte, ohne dass es zum Unfall kam. Dadurch hat sich der Fahrer leicht an der Hand verletzt. Unmittelbar darauf schlug der Fahrer der Beifahrerin in die Hüfte, sodass auch sie dadurch Schmerzen erlitt. Gegen beide Personen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und ihnen wurde geraten die Fahrt getrennt fortzusetzen.

