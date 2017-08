POL-PDKH: Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen

Münster-Sarmsheim, Bingen-Bingerbrück (ots) - In der Nacht zum 05.08.17 kam es sowohl in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim, als auch in der Drususstraße in Bingerbrück zu Beschädigungen der Außenspiegel an parkenden Fahrzeugen. Ein Tatverdächtiger konnte zeitnah im Rahmen der Funkstreife festgestellt werden. Weitere Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Bingen - Tel.: 06721-9050

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell