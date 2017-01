POL-PDKH: Brandstiftung durch Feuerwerksrakete

Bingen (ots) - Am 28.01.17, um 21:15 Uhr, meldeten Anwohner in Bingen, Vorstadt, einen brennenden Motorroller an der Ecke zur Leitergasse. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Anwohner, der kurz davor durch den Knall eines Feuerwerkskörpers geweckt wurde, sah drei Jugendliche (geschätzt 16-18 Jahre alt) dort mit solchen Raketen hantieren. Als die drei den Zeugen am Fenster entdeckten, flüchteten sie zu Fuß Richtung Stadtbahnhof. Es gibt Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell