POL-PDKH: Brand

Bad Kreuznach Stadtteil Winzenheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es kurz nach Mitternacht zu einem Feuer in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Kirchstraße im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim. Eine Bewohnerin wurde durch die Rauchmelder in ihrer Wohnung geweckt und entdeckte dann in der Küche einen Brand. Sie alarmierte die anderen Hausbewohner und die Feuerwehr. Die Kreuznacher Löschzüge Nord, Süd und Ost waren mit insgesamt 55 Kräften und schwerem Gerät im Einsatz und konnten eine weitere Brandausbreitung verhindern und den Brand löschen. Bei dem Brand wurden vier Bewohner durch Rauchgasintoxikation sowie ein Polizeibeamter und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Mittlerweile wurden bis auf eine Person alle aus der stationären Behandlung entlassen. Die Kripo Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Gutachter des Landeskriminalamtes Rheinland Pfalz eingeschaltet. Die Schadenssumme beläuft sich auf zirka 100.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell