POL-PDKH: Fahrzeugüberschlag verläuft glimpflich

Monzingen (ots) - Am 23.01.2017 fuhr die Fahrerin eines VW Fox um 20:00 Uhr auf der Bundesstraße 41 in Richtung Bad Kreuznach. Kurz vor dem Ortseingang Monzingen geriet sie mit ihrem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf den rechten Randstreifen. Beim Gegenlenken verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte über die zweispurige Gegenfahrbahn und landete auf einem Acker. Dort überschlug sich der VW Fox. Die 19-jährige Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde allerdings verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das total beschädigte Fahrzeug musste geborgen werden. Hinweise zu gefährdeten Fahrzeugführern, welche die Gegenfahrbahn befuhren, liegen bisher nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Zeugen mögen sich bitte unter der Telefonnummer 06752-1560 bei der Polizei Kirn oder der Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751-81270 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell