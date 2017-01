POL-PDKH: Verkehrsunfall

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 22.01.2017 fuhr der Fahrer eines Toyota um 14:45 Uhr auf der Bundesstraße 41 von Simmertal in Richtung Kirn. In Hochstetten-Dhaun wollte er an einer Ampel bei Grünlicht nach links auf die Kreisstraße 9 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide Pkw musste jedoch abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell