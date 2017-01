POL-PDKH: Verkehrsunfall durch Glätte

Königsau (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, um 10:10 Uhr, kam es auf der B421 zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Toyota-Fahrerin war in Richtung Simmertal unterwegs, als sie in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. In der Gegenrichtung war ein Volvo-Lkw unterwegs, der von einem 57-jährigen aus Büchenbeuren geführt wurde. Der Toyota prallte gegen den Lkw und wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

