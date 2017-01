POL-PDKH: Handtaschenraub

Bad Kreuznach, Schöffenstr. (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, gegen 07:15 Uhr kam es zu einem Handtaschenraub in der Kreuznacher Innenstadt. Eine Frau war auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle, als sich ihr ein Mann unbemerkt von hinten näherte. Er entriss ihr die Handtasche und stieß sie dabei zu Boden. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der Täter rannte mit seiner Beute in Richtung Viktoriastraße und von dort in die Eichstraße. In der Kilianstraße wurde er von Zeugen beobachtet, als er am Boden sitzend die Handtasche durchwühlte. Von Zeugen angesprochen, flüchtete er ohne die Handtasche wieder in Richtung Viktoriastraße. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 20-30 Jahre alt, circa 170 cm groß, insgesamt dunkel gekleidet. Sprach akzentfreies Deutsch. Sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum im Bereich der Viktoria-, Kilian- sowie Eichstraße in Bad Kreuznach gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671 8811-100

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell