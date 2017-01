POL-PDKH: Unfall in Kurve

Kellenbach (ots) - Am 19.01.2017 kam es um 10:40 Uhr auf der Bundesstraße 421 zwischen Kellenbach und Heinzenberg zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. In einer engen Kurve am sogenannten "Klausfelsen" stieß der Fahrer eines Fiat Ducato seitlich mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, welcher von einer Frau gelenkt wurde, zusammen. Beide Fahrzeugführer waren offensichtlich zu weit nach links geraten. Es entstand lediglich Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell