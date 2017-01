POL-PDKH: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Martinstein (ots) - Am 18.01.2017 kam es in der Binger Landstraße zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Die Fahrerin eines VW EOS wollte um 17:30 Uhr nach links auf das Parkplatzgelände eines Automobilhändlers abbiegen und hielt ihren Pkw wegen entgegenkommender Fahrzeuge an. Die nachfolgende Fahrerin eines Toyota Verso konnte hinter dem VW EOS rechtzeitig anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Opel Astra hingegen erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst in den Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota in den davor stehenden VW Eos geschoben, welcher daraufhin nach vorne katapultiert wurde. Die drei Fahrzeugführer blieben trotz Auslösung verschiedener Airbags unverletzt. Alle Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An dem VW Eos und dem Toyota Verso entstand Totalschaden. An dem Opel Astra wurde die Fahrzeugfront eingedrückt. Der entstandene Schaden dürfte etwa 40.000,00 Euro betragen.

