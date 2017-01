POL-PDKH: Auffahrunfall

Kirn (ots) - Am 18.01.2017 musste der Fahrer eines Ford Transit um 07:10 Uhr in der Kallenfelser Straße an einem Fußgängerüberweg anhalten, um einem Fußgänger das Queren der Straße zu ermöglichen. Die nachfolgende Fahrerin eines Toyota Auris konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Ford Transit auf. Der Fußgänger wurde nicht gefährdet oder verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

