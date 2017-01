POL-PDKH: Pkw Brand

Bingen (ots) - Schmittstraße, 17.01.2016, 16:45 Uhr

Vermutlich aufgrund eines technisches Defektes geriet ein PKW in der Schmittstraße in Brand. Als Polizei und Feuerwehr am Brandort eintrafen, stand das Fahrzeug komplett in Flammen. Der Brand konnte gelöscht werden, ein Schaden an den angrenzenden Gebäuden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell