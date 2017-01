POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Frei-Laubersheim (ots) - B 428 / B420 14.01.2017, 08:50 Uhr

Ein 32-jähriger LKW Fahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach befuhr die B428 aus Richtung Hackenheim kommend in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim. An der durch eine Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung der B 428 / B 420 beabsichtigt der LKW-Fahrer geradeaus in Richtung Frei-Laubersheim zu fahren.

Eine 34-jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis Bad Kreuznach befuhr die B420 aus Richtung Fürfeld kommend in Fahrtrichtung Wöllstein. An der Kreuzung B420/B428 zeigte die dortige Lichtzeichenanlage für den LKW-Fahrer grün, weshalb er in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Aus bisher ungeklärter Ursache übersah die 34-jährige die für sie "rot" zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Lkw. Das Fahrzeug der PKW-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Die PKW Fahrerin sowie ihr zehnjähriger Beifahrer wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und in die Universitätsklinik verbracht. Es besteht nach derzeitigem Stand keine Lebensgefahr.

Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Frei-Laubersheim und Neu-Bamberg, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, sowie die Straßenmeisterei. Zur Klärung des Verkehrsunfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.

