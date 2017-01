POL-PDKH: Zechbetrug

Bad Kreuznach (ots) - Samstag, 14.01.2017, 04:05 Uhr Turmstraße

Der Wirt einer Gaststätte in Bad Münster am Stein meldete der Polizei einen Gast, der im Verlauf des Abends zahlreiche Gläser Wein getrunken habe, dann plötzlich aufgestanden sei und ohne zu zahlen das Lokal verlassen habe. Nach der Sperrstunde habe der Wirt in der Ortslage nach dem Zechpreller gesucht und diesen tatsächlich in einer weiteren Gaststätte angetroffen. Gegenüber den verständigten Polizeibeamten gab der 54-jährige Beschuldigte an, aktuell kein Geld bei sich zu führen. Die Zeche habe er am nächsten Tag begleichen wollen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

