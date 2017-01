POL-PDKH: Zimmerbrand

Fürfeld (ots) - Freitag, 13.01.2017, 20:15 Uhr 55546 Fürfeld, Schulstraße

Zum genannten Zeitpunkt wurde ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war das Feuer durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr bereits gelöscht. Der Hauseigentümer gaben an, dass er einen Holzofen habe anzünden wollen, als der noch im Wohnzimmer befindliche Weihnachtsbaum plötzlich Feuer gefangen habe. Die im Haus lebende, dreiköpfige Familie wurde durch den Brand nicht verletzt. Am Wohnhaus entstand geringer Sachschaden.

