POL-PDKH: Unfall mit Sachschaden

Meddersheim (ots) - Am 14.01.2016 um 00:05 Uhr befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW Opel die L232 aus Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. Auf winterglatter Fahrbahn geriet sie beim Abbremsen von der Fahrbahn ab und stieß gegen das dortige Brückengeländer. Am Geländer sowie am PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell