POL-PDKH: Festnahme nach Einbruch in Telekom-Shop

Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht vom 11.01.2017 kam es in Bad Kreuznach im Bereich der Mannheimer Straße zu einem schadensträchtigen Einbruch. Mehrere Täter drangen, nachdem sie die Glasscheiben im Eingangsbereich des Ladengeschäfts eingeschlagen hatten, in die Räumlichkeiten ein. Sie entwendeten aus der Verkaufsware mehrere Smartphones und Tablets. Gleichzeitig ging bei der Polizei eine Einbruchsmeldung ein. Mehrere Funkstreifenwagen eilten zum Einsatzort. Beim Fluchtversuch rammten die Täter zwei Streifenwagen mit denen ihnen durch die Einsatzkräfte der Fluchtweg abgeschnitten worden war. Sie stießen dabei mit ihrem Fluchtfahrzeug gegen ein Gebäude am Bourger Platz. Die Fahrzeuginsassen setzten sofort ihre Flucht zu Fuß fort und wurden dabei von der Polizei verfolgt. Im Bereich der Bastgasse konnte einer der Flüchtenden von der Polizei angehalten und festgenommen werden. Eine weitere Person flüchtete in Richtung Pfeiffergasse, dort verlor sich für die nachsetzenden Beamten seine Spur. Ein dritter Flüchtender konnte von den Beamten im Bereich der Beinde festgenommen werden. Im zurück gelassenen Fahrzeug der Täter wurde Diebesgut aufgefunden. Das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges war zur Fahndung ausgeschrieben. Bei dem Unfall hatte sich einer der Flüchtenden leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Funkstreifenwagen und dem Fluchtfahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell