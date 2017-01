POL-PDKH: Gurtmuffel unterwegs

Bad Sobernheim (ots) - Am 09.01.2017 wurden am Nachmittag Verkehrskontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Es waren erstaunlich viele Gurtmuffel unterwegs. Vierzehn Fahrzeugführer musste verwarnt werden. Weitere Kontrollen werden angekündigt.

