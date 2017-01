POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Trechtingshausen (ots) - B9 Baustelle, 06.01.2017, 10:50 Uhr

Die 31-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die B9 aus Richtung Oberwesel kommend in Richtung Bingen. In der dortigen Baustelle hinter Trechtingshausen musste sie an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage stehen bleiben. Dabei streifte ein entgegenkommender Unfallgegner den linken Außenspiegel ihres Fahrzeugs, welcher beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne Schadensregulierung fort. Derzeit liegen keine Hinweise zu Fahrzeug sowie Fahrer-/in vor.

Die Polizei in Bingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06721/9050 zu melden.

