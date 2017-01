POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B 41 Gemarkung Kirn (ots) - , 29.12.2016, 20:45 Uhr Ein 26-jähriger Mann befuhr mit einem Peugeot-Kleinwagen die B 41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Richtung Bad Kreuznach. Zwischen den Anschlussstellen Kirn-West und Kirn-Mitte geriet das Fahrzeug im Bereich einer Linkskurve, aufgrund einer den Witterungsverhältnissen (teilweise eisglatte Fahrbahn) nicht angepassten Geschwindigkeit, ins Schleudern und prallte gegen eine Fahrbahnbegrenzungsmauer. Der Fahrer erlitt hierbei schwerere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell