POL-PDKH: Unfallflucht geklärt

Hahnenbach (ots) - Der Fahrer eines Peugeot parkte seinen Pkw am 26.12.16, gegen 17:00 Uhr, in der Hennweilerstraße in Hahnenbach. Am folgenden Tag bemerkte er, dass die Fahrertür seines Pkws stark beschädigt war. Aufgrund der Spurenlage war davon auszugehen, dass ein bis dahin unbekannter Verursacher beim Rückwärtsausparken mit dem Peugeot kollidierte. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte schließlich ein Fahrzeug festgestellt werden, das entsprechende Schäden aufwies. Der Halter dieses Autos gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Da der Mann einfach weggefahren war, ohne seiner Feststellungspflicht am Unfallort nachzukommen, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

