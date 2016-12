POL-PDKH: Brände

Niederheimbach und Horrweiler (ots) - Mülltonnenbrand Niederheimbach, 23.12.2016, 12:15 Uhr

Am Freitagmittag musste die Feuerwehr aufgrund eines Brandes in die Ortslage Niederheimbach ausrücken. Eine im Keller eines Einfamilienhauses deponierte Mülltonne hatte Feuer gefangen und sorgte kurzzeitig für Aufregung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Offensichtlich wurde kurz zuvor noch Reste von heißer Asche in der Mülltonne entsorgt.

Brand Horrweiler, 24.12.2016, 18:25 Uhr

Über die Leitstelle der Feuerwehr wurde die Polizei über einen Brand in Horrweiler in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Pfanne auf dem Herd Feuer gefangen hatte. Hausbewohner konnten den Brand bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte mittels Feuerlöscher eindämmen. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell