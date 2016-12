POL-PDKH: Einbrüche

Gensingen und Bingen (ots) - Einbruch in Kleingärten

Gensingen, Kleingartenanlage am Sportplatz, 22.12.2016, 16:30 Uhr - 23.12.2016, 09:00 Uhr Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag wurden in der Gensinger Kleingartenanlage mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei wurde unter Anderem ein TV-Gerät gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Wohnhaus

Bingen, Rheinberg, 23.12.2016 -16:00 - 21:00 Uhr Am späten Freitagnachmittag gelang es einem bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln einer Tür in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Im Anwesen werden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 067219050.

