POL-PDWO: Autos aufgebrochen

Kirchheimbolanden (ots) - In der Nacht vom 07.10.17 auf den 08.10.17 wurde in der Freiheitsstraße, in einem Autohaus, an drei Fahrzeugen die hintere Scheibe gewaltsam eingeschlagen. Aus den Autos wurde jeweils das festeingebaute Navigationsgerät entwendet. Es entstand hoher Sachschaden. Die Täter sind unbekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352/911-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell