POL-PDWO: Hochwertige Fahrzeuge geplündert

Offstein / Flörsheim-Dalsheim (ots) - Gleich 7 hochwertige Fahrzeuge der 5er und 3er Baureihe von BMW wurden in den letzten beiden Nächten von unbekannten Tätern in Offstein und Flörsheim-Dalsheim angegangen.

In Offstein wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Pfeddersheimer Straße und Im Kerner wurde jeweils an einem geparkten Auto ein Dreiecksfenster eingeschlagen, jedoch weiter nichts entwendet. Ein weiteres Fahrzeug, welches ebenfalls Im Kerner geparkt war, wurde auf gleiche Weise geöffnet. Anschließend demontierten die Täter allerdings das Navigationsgerät, das I-Drive Modul aus der Mittelkonsole und das komplette Lenkrad. Aus einem weiteren, Am Reißberg geparkten 5er, wurde das Navi samt I-Drive entwendet.

In Flörsheim-Dalsheim schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu. In der Lessingstraße wurde aus einem, in einer Hofeinfahrt geparkten 5er, das Navigationsgerät, das Lenkrad und die gesamte Tachoeinheit ausgebaut und entwendet. In der Gartenstraße war es ein 3er BMW, aus dem das Lenkrad demontiert wurde. Bei einem weiteren 5er, der in der Uhlandstraße geparkt war, schlugen die Täter lediglich eine hintere Dreiecksscheibe ein, ohne etwas zu entwenden. Vermutlich scheiterten sie an der Kindersicherung.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell