POL-PDWO: Handtaschenraub

Worms (ots) - Am 14.01.2017, gegen 21.30 Uhr, befand sich die 61-jährige Geschädigte aus Worms, auf dem Weg nach Hause, als sich in der Straße Kirschgartenweg ein unbekannter Täter näherte und ihr die Handtasche entriss. Durch den starken Zug des Unbekannten, kam die Geschädigte zu Fall und konnte die Handtasche nicht halten. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Monsheimer Straße. Die Geschädigte blieb unverletzt. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch diverse Ausweispapiere der Geschädigten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 06241 / 852-0 entgegen.

