POL-PDWO: Tageswohnungseinbruch

Osthofen (ots) - Mehrere einhundert Euro Bargeld konnten unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Werrastraße erbeuten. Sie hebelten am Donnerstag, in der Zeit von 08:20 - 19:50 Uhr, die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Innern des Hauses wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und letztlich eine dreistellige Summe Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt über ein angrenzendes Feld. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell