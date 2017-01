POL-PDWO: Wohnungseinbrüche

Worms (ots) - Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Frankenthaler Straße ein. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:25 Uhr hebelten sie zunächst mit einem Schraubendreher an der Hauseingangstür, konnten die Türsicherung allerdings nicht überwinden. Schließlich hebelten sie ein Fenster auf und konnten so in die Räumlichkeiten eindringen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter acht Paar Sportschuhe und eine Winterjacke. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von 09:30 Uhr - 20:25 Uhr in der Volckmarstraße. Auch hier versuchten die Täter zunächst eine Tür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies nicht gelang warfen sie mit einem Stein die Verglasung ein und gelangten so in das Objekt. Sie entwendeten diverse Schmuckstücke und eine geringe Menge Bargeld. Anschließend flüchteten sie durch das Küchenfenster. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell