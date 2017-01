POL-PDWO: Gartenhaus aufgebrochen

Beispielfoto der entwendeten Säge Bild-Infos Download

Offstein (ots) - Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten unbekannte Täter am Dienstag in der Zeit von 11:30 - 14:30 Uhr in ein Gartenhaus in der Bahnhofstraße. Dort entwendeten Sie eine Elektro-Kettensäge der Marke Bosch und den dazugehörigen Akku. Die Säge hatte einen Wert von mehr als 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

