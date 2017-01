POL-PDWO: 3 Personen bei Unfall leicht verletzt

Worms (ots) - Am Samstag, 31.12.2016, befährt eine 49jährige Pkw-Fahrerin die B9 aus Richtung Mainz kommend in Richtung Worms. Kurz vor der Einmündung Richtung Osthofen gerät der Pkw aufgrund Straßenglätte ins Schleudern und kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Unfallverursacherin sowie die 53jährige Fahrerin und der 55jährige Beifahrer des beteiligten Pkw klagen über Schmerzen im Halsbereich und werden vorsorglich ins Klinikum Worms verbracht. An beiden Pkw entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell