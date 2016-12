POL-PDWO: Erneuter Handtaschenraub - Täter verliert Fahrrad

Vom Täter genutztes Fahrrad Bild-Infos Download

Worms (ots) - Bereits am 24.12. ereigneten sich im Stadtgebiet Worms zwei Überfälle, bei denen sich der Täter mit einem Fahrrad seinen Opfern näherte und ihnen die Handtasche von hinten entriss(siehe Pressebericht vom 25.12.) Der vermutlich gleiche Täter schlug am 26. Dezember erneut zu. Die Geschädigte, eine 43-jahre alte Frau aus Thüringen, klingelte gegen 22:00 Uhr an der Haustür eines Bekannten in der Steinstraße. Unbemerkt näherte sich ein Radfahrer von hinten und entriss ihr die über der Schulter getragene Handtasche. Bei der Tatausführung wurde das vom Täter geführte Mountainbike am Tatort zurückgelassen. Er flüchtete zu Fuß mit der Tasche, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld und ein Smartphone befanden. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Da es vom Täter nur eine vage Beschreibung gibt, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem möglichen Besitzer oder Nutzer des Fahrrades machen kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell